Lutto a Cinisello Balsamo, Francesca Barbara Mirarchi è morta a 19 anni: era andata in gita con i suoi amici

Un grave lutto ha colpito la comunità di Cinisello Balsamo, piccolo comune in provincia di Monza e Brianza. Purtroppo Francesca Barbara Mirarchi è morta all’età di 19 anni, durante una gita con i suoi amici. Sono stati proprio questi ultimi a lanciare l’allarme, visto che non l’hanno trovata appena si sono svegliati.

Una notizia triste ed improvvisa, che ha scosso l’intera comunità. La ragazza era molto conosciuta, poiché il padre è il presidente della società sportiva CBA.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il tutto è avvenuto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 luglio. Francesca Barbara era andata con i suoi amici in gita, ai Laghi Gemelli, precisamente in Alta Valle Brembana.

Lo facevano spesso e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. Tuttavia, quando i ragazzi si sono svegliati nella mattinata di venerdì, non hanno più trovato la loro amica.

Hanno provato a cercarla nella zona, ma di lei non c’erano notizie. Era come scomparsa nel nulla. Proprio per questo hanno deciso di chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco e al nucleo di Cinofili.

Le ricerche sono partite tempestivamente, ma solo nel pomeriggio di venerdì è arrivato il tragico epilogo. Le forze dell’ordine hanno ritrovato la 19enne lungo il tragitto, ormai senza vita.

La ricostruzione di ciò che è accaduto a Francesca Barbara Mirarchi

Da una prima ricostruzione degli agenti sembrerebbe che la ragazza sia uscita dalla sua tenda, probabilmente per guardare l’alba dalla cima della montagna. Tuttavia, nessuno sa cosa sia accaduto in quei minuti, le forze dell’ordine credono che Francesca Barbara sia scivolata ed abbia perso la vita.

Solo pochi mesi fa aveva iniziato il tirocinio nel Comune, proprio nel settore dello Sport. La stessa amministrazione quando ha saputo la drammatica notizia, ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social. Hanno scritto: