Un intervento che sembrava essere di routine è quello a cui Grazia Sabatini si è sottoposta, ma che purtroppo ha avuto un triste epilogo. Si era recata all’ospedale Sant’Andrea di Roma, ma poco dopo le sue condizioni sono presto peggiorate ed alla fine, ha perso la vita.

L’intera comunità al momento è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. La donna ha lasciato una figlia di soli 11 anni ed il marito, ha deciso di nominare un avvocato per fare chiarezza.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti negli ultimi giorni. Grazia era residente nel comune di Civitella Roveto, che si trova nella provincia de L’Aquila.

Si doveva sottoporre ad un intervento di routine alla tiroide e così ha deciso di recarsi all’ospedale Sant’Andrea di Roma. L’operazione sembrava essere andata nel migliore dei modi, i medici non aveva riscontrato problemi.

Grazia dal racconto del marito, accusava solo un leggero fastidio alla gola. Tuttavia, in poche ore le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. I dottori hanno cercato di aiutarla.

Tuttavia, alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I tentativi dei medici di tenerla in vita, sono risultati essere del tutto vani. Il marito per fare chiarezza ha deciso di assumere un avvocato.

I messaggi di cordoglio per Grazia Sabatini

Vista la gravità di questa perdita, sono davvero tante le persone sconvolte. Tra queste c’è anche il sindaco del piccolo comune Pierluigi Oddi, che ha voluto mostrare la sua vicinanza alla famiglia con un post sui social, nel quale ha scritto:

Quando se ne va una giovane madre, ogni parola diventa superflua. Oggi è scomparsa la cara amica Grazia, strappata così presto all’amore della giovanissima figlia Veronica, del marito Giovanni, dei genitori, delle sorelle e di tutti i suoi cari.