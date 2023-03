Lutto a Torre del Greco, Iolanda Gentile è morta a 51 anni, a causa di alcune complicazioni in un intervento considerato di routine

Un intervento di routine, è quello a cui Iolanda Gentile si è sottoposta, ma che purtroppo a causa di alcune complicazioni, ha portato al suo straziante decesso. Purtroppo tutti i tentativi dei medici di salvarla, sono risultati essere del tutto inutili.

Al momento sono davvero tante le persone in lutto per questa perdita così straziante ed improvvisa. La donna era molto conosciuta, poiché da anni lavorava come insegnante al liceo.

Dalle prime informazioni emerse, i fatti sono avvenuti pochi giorni fa. La mamma si era recata in una clinica privata di Torre del Greco, si doveva sottoporre ad un intervento semplice.

Un’operazione di routine, che purtroppo ha portato a delle complicazioni. Con la speranza di riuscire a salvarla, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

I dottori dal suo arrivo hanno provato di tutto per salvarla. Purtroppo però ciò che hanno fatto per lei, è risultato essere del tutto vano. Alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Ha lasciato il marito e 4 figli.

L’inchiesta per il decesso di Iolanda Gentile

Purtroppo le complicazioni legate a quell’operazione, per la 51enne sono risultate essere fatali. Al momento la sua improvvisa scomparsa ha sconvolto migliaia di persone.

Iolanda Gentile lavorava come insegnante di matematica al Liceo Pitagora-Croce, di Torre Annunziata. Infatti i colleghi, gli alunni e tutti quelli che l’hanno conosciuta, ora sono in lutto per la sua perdita.

La donna viveva nel comune di Trecase con i 4 figli e il marito. Quest’ultimo visto come si sono svolti fatti, ha deciso di presentare una denuncia alle forze dell’ordine. Vuole che venga fuori la verità su quello che è successo.

Per questo motivo, la stessa Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha deciso di avviare un’inchiesta. Hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo della donna.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa straziante vicenda.