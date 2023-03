Dramma in vacanza per una famiglia: Angela Ripoli, mamma di 71 anni, morta investita da una macchina

Un gravissimo e straziante sinistro è quello avvenuto nei giorni scorsi alle Tenerife. Ad avere la peggio una donna italiana chiamata Angela Ripoli, che purtroppo ha perso la vita dopo che una macchina l’ha investita, mentre stava cercando di attraversare la strada.

La notizia ha sconvolto tutti coloro che conoscevano la vittima. Quest’ultima aveva 71 anni ed era in vacanza con il marito ed il figlio.

Volevano passare dei giorni insieme in famiglia all’insegna del relax e della spensieratezza. All’improvviso per la donna, è avvenuto l’impensabile.

I fatti in realtà sono avvenuti lo scorso 12 marzo, precisamente nella città di di Adeje, nelle Canarie, ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore. La donna viveva nella città di Bari ed era molto conosciuta. Infatti, quando i cittadini hanno saputo la straziante notizia, sono rimasti sconvolti.

Da ciò che è emerso sull’accaduto, Angela in quella giornata stava facendo un giro per le strade del posto. Mentre stava cercando di attraversare però, un’auto l’ha investita.

L’impatto l’ha sbalzata sull’asfalto per diversi metri e purtroppo all’arrivo dei sanitari, le sue condizioni erano già molto gravi. I medici l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, dove hanno poi disposto il ricovero in terapia intensiva. Poche ore dopo, la signora ha esalato il suo ultimo respiro.

Le indagini per il sinistro in cui Angela Ripoli è rimasta coinvolta

La polizia locale di Tenerife è intervenuta subito sul posto ed ora gli agenti sono a lavoro per capire le responsabilità ed anche l’esatta dinamica dell’accaduto. Saranno solo le indagini a far luce sulla vicenda.

Nel frattempo, in questi giorni, la famiglia con l’aiuto del Consolato Italiano, ha avuto la possibilità di riportare la salma in Italia, per poterle dare l’ultimo saluto.

Sono davvero tanti i cittadini che in queste ore stanno mostrando vicinanza ai parenti della donna. Le esequie sono state celebrate nella chiesa Santa Croce di Bari.