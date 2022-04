Un grave lutto ha colpito la piccola comunità di Comunanza. Purtroppo una giovane donna di appena 48 anni, chiamata Roberta Stortoni, è morta una settimana dopo aver accusato un malore improvviso. Un anno fa il fratello ha perso la vita in un drammatico incidente in montagna.

L’intera cittadina è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. La ragazza era molto conosciuta, perché gestiva una pasticceria che era frequentata da tante persone.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella giornata di giovedì 7 aprile. Precisamente all’ospedale Mazzoni, che si trova ad Ascoli Piceno.

Roberta non ha mai avuto gravi problemi di salute. Sembrava stare bene ed infatti nessuno dei suoi familiari avrebbe mai immaginato di poter vivere una cosa simile.

La donna, appena una settimana fa, aveva iniziato ad accusare un malore improvviso. Da quel momento hanno deciso di ricoverarla in ospedale e i medici, per tutto il tempo, hanno provato a fare il possibile per aiutarla.

Però, nonostante i loro disperati tentativi, per lei non c’è stato più nulla da fare. Sette giorni dopo l’inizio del dramma, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. La notizia si è diffusa molto velocemente in comunità e in tanti stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari.

Morte Roberta Stortoni, il messaggio del compagno

Appena un anno fa, la stessa famiglia si è trovata a far i conti con una perdita davvero terribile. Marco Stortoni, il fratello di Roberta, è deceduto durante un’escursione sul Vettore. Il fidanzato per avvisare tutti della perdita subita, ha voluto pubblicare un commovente messaggio sui social. Le sue parole:

Oggi, quando non c’eri già più, sono entrato nella tua stanza per guardare solo il tuo volto da lontano.