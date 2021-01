Una notizia drammatica è stata diffusa nelle scorse ore a Dello, un comune in provincia di Brescia. Purtroppo il piccolo Alberto Crotti, un bimbo di soli 5 anni, ha perso la vita. Lottava da ormai diverso tempo contro un tumore, che alla fine non gli ha lasciato scampo e lo ha strappato troppo presto dall’affetto dei suoi familiari.

Un evento tragico, che ha scosso migliaia di persone, soprattutto gli amici e i parenti dei genitori. In molti ora stanno cercando di stare vicino alla mamma e al padre, distrutti da questa perdita.

Alberto Crotti aveva solamente 5 anni e una lunga vita davanti. Era piccolo e come tutti i suoi coetanei, voleva giocare e divertirsi, ma diversi anni fa ha iniziato ad accusare alcuni strani sintomi.

I genitori lo hanno portato subito in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli del caso. Dopo alcune analisi ed esami, hanno fatto la terribile scoperta, che ha spezzato il cuore di tutta la famiglia.

Purtroppo il piccolo Alberto, era affetto da un tumore molto grave. Da quel momento sono iniziate le lunghe terapie, per cercare di salvarlo. La mamma Sofia e il papà Stefano, non lo hanno mai lasciato solo e gli sono rimasti sempre vicino.

Il loro unico desiderio era proprio che riuscisse a sconfiggere la malattia. Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato più nulla da fare e alla fine, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Il funerale del piccolo è stato celebrato in forma privata, lo scorso lunedì, nella chiesa del paese.

Morte Alberto Crotti: i messaggi sui social

Dal momento della sua tragica scomparsa, in molti hanno deciso di pubblicare un messaggio di cordoglio sui social, per il bimbo e per i genitori. Anche don Valerio Mazzotti si è voluto unire al dolore della comunità. Sul web ha scritto:

Il nostro piccolo Alberto Crotti è corso tra le braccia del Padre! Sacerdoti, parrocchiani, amici e conoscenti, sono vicini a papà Stefano, a mamma Sofia, al fratellino Filippo e a tutti i familiari.