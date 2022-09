Un grave lutto ha colpito la comunità di Dello. Purtroppo Sara Bonetta, una giovane mamma di 41 anni, ha perso la vita dopo aver lottato a lungo contro un brutto male, che alla fine non le ha lasciato scampo. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo triste decesso.

Sono davvero tante le persone che sui social hanno voluto ricordarla, ma soprattutto hanno voluto mostrare vicinanza ed affetto ai suoi familiari, colpiti dalla straziante perdita.

Sara Bonetta ha scoperto di avere un brutto male ormai molto tempo fa. I medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile per poterla aiutare.

Infatti anche la donna ha tirato fuori tutta la forza ed il coraggio che aveva, per vincere quella dura lotta. Sperava solo di poter sopravvivere, per stare vicino alle figlie e ai suoi familiari.

Tuttavia, viste le sue condizioni, era costretta a stare ricoverata agli Spedali Civili di Brescia. Negli ultimi tempi, il suo quadro clinico è peggiorato drasticamente.

Fino purtroppo allo straziante epilogo, avvenuto nella giornata di martedì 20 settembre. I dottori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso ed informare i suoi familiari della triste notizia. Sara non ce l’ha fatta a lottare contro quel brutto male.

Lo strazio per il decesso di Sara Bonetta

Sara viveva con il marito e le due figlie a Corticelle, comune di Dello, ma in realtà veniva da Leno. Infatti al momento sono due le comunità in lutto per questa perdita.

La notizia si è diffusa sui social molto velocemente e sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordare la donna. L’hanno descritta come dolce e gentile con tutti, aveva sempre il sorriso ed amava la sua famiglia.

Il suo funerale è previsto nella giornata di oggi, venerdì 23 settembre. Sara ha lasciato due figlie in giovane età, il marito, i genitori e tutti i suoi amici e familiari.