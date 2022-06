Frattaminore in lutto, una giovane mamma di appena 27 anni chiamata Maria D'Aniello è morta per un malore

Si è spenta improvvisamente a 27 anni Maria D’Aniello, una giovane mamma che ha perso la vita dopo un malore che non le ha lasciato scampo. I tentativi dei medici intervenuti, per lei sono risultati essere del tutto inutili ed alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

CREDIT: FACEBOOK

In queste ultime ore, da quando la notizia si è diffusa sono state davvero tante le persone che hanno voluto scrivere un pensiero sui social, per lei, ma soprattutto per i suoi cari.

Il dramma di questa giovane ragazza è iniziato lo scorso giovedì 2 giugno. Precisamente nella sua abitazione che si trova a Frattaminore, in provincia di Napoli.

Per Maria D’Aniello e per tutti i suoi cari, sembrava essere una giornata come tutte le altre. Nessuno ha notato dei campanelli d’allarme che avrebbero fatto presagire una tragedia simile.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, proprio mentre si trova a casa, la donna ha avuto un malore. Il marito quando si è reso conto della gravità delle sue condizioni, ha lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari.

I medici sono arrivati sul posto in pochissimi minuti e con la speranza di poterla salvare, l’hanno sottoposta a tutte le manovre di rianimazione. Poco tempo dopo però, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Il cuore non ha mai ripreso a battere.

I messaggi di cordoglio per l’improvvisa morte di Maria D’Aniello

Tutti l’hanno descritta come una ragazza sempre allegra e solare. La notizia si è diffusa nella comunità molto velocemente. Da quel momento sono state davvero tante le persone che hanno scelto di scrivere sui social un messaggio di cordoglio per la ragazza volata in cielo troppo presto. In uno di questi c’era scritto:

Così giovane. Aveva ancora tutta la vita davanti. Ogni vita che se ne va mi si spezza il cuore. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Prenditi cura da lassù di tuo figlio e di tuo marito.

Maria D’Aniello ha lasciato un bambino di solamente 6 anni ed il marito. Anche la comunità di Orta di Atella, da dove veniva ora è in lutto per l’improvvisa e straziante perdita. Il suo funerale è stato celebrato nel pomeriggio di venerdì 3 maggio.