Un gravissimo lutto è quello che purtroppo ha colpito la comunità di Merano. La piccola Isabel, la bambina di soli 3 anni affetta da un brutto male alla testa, non ce l’ha fatta. Si è spenta per sempre tra le braccia dei suoi familiari, che non l’hanno mai lasciata sola.

Per lei si erano mobilitati anche i migliori chef stellati, con la speranza di poter raccogliere i fondi per una cura sperimentale, l’unico spiraglio per lei e per i suoi genitori.

La sua storia aveva commosso migliaia di persone e sono davvero tanti quelli che hanno voluto mostrare vicinanza, soprattutto ai suoi cari. Tuttavia, nonostante l’impegno di tutti, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il calvario di questa famiglia che vive a Merano, nella provincia di Bolzano, è iniziato lo scorso anno. Da alcuni esami, i medici hanno diagnosticato alla piccola un Glioma Diffuso Intrinsico del Ponte. Un brutto male che era nel suo cervello.

Le aspettative di vita per lei erano molto basse. Infatti le avevano dato circa un anno. Purtroppo quest’aspettativa di vita si è rivelata straziante e veritiera.

I genitori però non si sono mai arresi ed hanno cercato sempre di fare il possibile per la loro bambina. Infatti avevano trovato una cura sperimentale, che era l’unica speranza per la piccola Isabel.

L’iniziativa di molte persone per la piccola Isabel

Questa cura, tuttavia, aveva un costo molto elevato per la famiglia e non era nemmeno finanziata dal Sistema Sanitario Nazionale. Per questo, i migliori chef stellati hanno deciso di fare un evento dedicato alla piccola.

Lo hanno chiamato “Charity Event per Isabel” e sono state davvero tante le persone che hanno deciso di dare un loro contributo. Volevano raccogliere il denaro necessario per riuscire ad aiutarla.

Questo però non è servito per tenere la bambina in vita. Nella giornata di venerdì 10 febbraio, Isabel ha esalato il suo ultimo respiro. Ha lasciato i genitori Gunther e Carolina, i fratelli Emily, Tommy e Daniel, i nonni, gli zii e tutti quelli che le volevano bene.