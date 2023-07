Aveva 29 anni Raffaella De Luca e purtroppo è deceduta nella mattina di venerdì 30 giugno, a causa di un malore, probabilmente ha avuto un infarto improvviso. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti per cercare di salvarle la vita.

L’intera comunità ora è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. Si era sposata un mese fa ed oltre a lasciare il marito ed i familiari, ha lasciato anche una bimba di 7 mesi.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di venerdì 30 giugno. Forse nell’abitazione che la ragazza condivideva con la famiglia, a Mirto Crosia, comune che si trova in provincia di Crotone.

Non è ancora chiaro cosa è successo, ma quando la giovane è stata trovata, era ormai troppo tardi. I medici intervenuti per lei non hanno potuto far nulla che constatare il suo decesso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed anche il medico legale. Da ciò che è emerso la probabile causa dietro il suo decesso potrebbe essere un infarto, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.

Cosa è accaduto a Raffaella De Luca prima del decesso

Raffaella era figlia del noto segretario del sindacato nazionale LeS, Quintino De Luca. Lavorava come poliziotto ed anche lei ha scelto di intraprendere la carriera nell’arma proprio come suo padre.

Era diventata consigliera comunale ed era molto conosciuta proprio per il suo impegno per la comunità. In tanti in queste ore sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante.

Da ciò che riportano i quotidiani locali, la giovane donna si era recata in ospedale pochi giorni prima del suo decesso per alcuni malori. Ovviamente questa notizia non ha avuto ancora delle conferme.

Però saranno solo le indagini avviate dalle forze dell’ordine a far luce su questo straziante episodio. Raffaella De Luca, oltre a lasciare il familiari, il marito con cui si era unita in matrimonio da un mese e la sua bimba di appena 7 mesi.