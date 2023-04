Si è spenta per sempre la piccola Federica Pugliano, la 13enne di Napoli che insieme alla mamma, parlava del suo brutto male sui social. Purtroppo non ce l’ha fatta a vincere quella lotta, che lei ha sempre affrontato con grande forza e coraggio.

Dal momento in cui la notizia ha iniziato a diffondersi, sono davvero tante le persone che sui social hanno deciso di ricordarla ed anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia.

Ornella Auzino la mamma, insieme alla sua famiglia, non ha mai lasciato sola la figlia, da quando hanno scoperto la triste diagnosi. La donna ha un’azienda di pelletteria, che produce borse anche per grandi brand.

In passato pubblicava sui social post che riguardavano proprio il suo lavoro e contro la contraffazione. Successivamente, da quando la sua bimba ha iniziato quella lotta, ha deciso di parlare a tutti di quello che stava vivendo.

Infatti, lo scorso 10 gennaio, nel raccontare ciò che la figlia era costretta a vivere, ha pubblicato un post straziante sui social. Nel post la donna ha scritto:

“Fede che cos’è il cancro per te? Mamma per me è: paura, solitudine e mancanza di forza per andare avanti. Ma io non ho intenzione di mollare.

I post di cordoglio sui social per Federica Pugliano

Quando qualcuno da fuori prova a descriverti cos’è una malattia, davvero si fa fatica a capire e ad empatizzare con quel dolore. Fede mi ha regalato in questo anno una grande lezione di vita: nemmeno la cosa più dolorosa ti deve rendere una persona peggiore.

Questo è uno degli ultimi post che Ornella Anzuini ha pubblicato sui social, anche per dare coraggio a chi come lei stava affrontando la grave patologia di un figlio. Sui social in queste ore sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordare Federica. In uno di questi messaggi hanno scritto: