Lutto a Palermo, Tiziana Cannavò si è spenta per sempre a soli 51 anni, dopo una battaglia contro una lunga malattia.

Era una professoressa di italiano e di latino, ha lasciato nel dolore tutti i suoi studenti, gli amici, i familiari e il marito Francesco.

L’uomo ha pubblicato un commovente post sui social, per salutare un’ultima volta la donna della sua vita:

Amore mio, oggi si è chiuso l’ultimo capitolo della nostra bellissima storia. Sei stata per me, per noi e per tutti quelli che ti hanno conosciuto, un grandissimo esempio di amore e gratitudine verso la vita, nonostante le tante avversità e gli ostacoli che hai dovuto affrontare in questi anni, vissuti sempre con grande dignità e il sorriso sulle labbra. Per me e per le tue figlie sei stata una moglie, una madre, un’amica insostituibile, che ha lasciato un vuoto incolmabile ed indescrivibile. La promessa che voglio farti, è che metterò tutto l’impegno, l’amore e la volontà per continuare quello che abbiamo iniziato a costruito insieme.