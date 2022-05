Lutto in provincia di Pistoia, Daniela Iuliana Mihalcea è deceduta per una grave malattia: aveva 40 anni ed un bimbo

Si è spenta per sempre mentre era ricoverata in ospedale, Daniela Iuliana Mihalcea, giovane mamma di soli 40 anni. Purtroppo non è riuscita a vincere quella dura battaglia che la vita le ha messo davanti, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari.

Era nata in Romania, ma già da molto tempo si era trasferita in Italia. Aveva un bambino di appena 7 anni, che si è ritrovato improvvisamente senza la madre.

Dopo aver conosciuto il compagno Lorenzo, si era trasferita a Pistoia. Qui ha iniziato a lavorare come interprete, sia per il Tribunale, che per la Procura. Ha anche avuto un figlio, che hanno scelto di chiamare Alessandro.

Purtroppo solo poco tempo fa, ha scoperto di essere affetta da una grave malattia. Di conseguenza ha iniziato una lunga battaglia, che sperava solo di poter vincere.

Tuttavia, negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate ulteriormente e i medici hanno deciso di ricoverarla all’ospedale San Jacopo. Hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma alla fine il male ha avuto la meglio su di lei.

Daniela, conosciuta da tutti come Giulia, è deceduta nella giornata di domenica 8 maggio nel nosocomio. I suoi genitori ed una sua zia sono venuti dalla Romania, per poterle dire addio per un’ultima volta.

Morte Daniela Iuliana Mihalcea, il messaggio del marito

Sei stata una compagna di vita perfetta, una mamma amorevole e premurosa. La tua scomparsa è un dolore talmente grande da non pensare di non riuscire più ad andare avanti. Ma come mi hai insegnato tu, nella vita è necessario lottare ed io lotterò sempre per te e per il piccolo Ale, che ha ancora tanto bisogno della sua mamma. Mi consola sapere che dove sei andata non sarai mai sola, perché mia madre Tiziana continuerà come sempre a prendersi cura di te. Per sempre tuoi, Lorenzo ed Alessandro.

Con queste strazianti parole il compagno, con un messaggio sui social, ha voluto dirle addio per l’ultima volta. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, martedì 10 maggio, nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Santomato, comune in cui viveva.