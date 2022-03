Un terribile incidente stradale è avvenuto lo scorso giovedì 3 marzo. La vittima in questo caso è una giovane mamma di appena 44 anni, chiamata Francesca Manfè, che era uscita per fare jogging nella periferia del suo paese. Il suo cuore ha cessato di battere una volta arrivata in ospedale.

Una notizia terribile che sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i suoi familiari. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi cari.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 17.30 di giovedì 3 marzo. Precisamente nella frazione di Tamai, nei pressi del cimitero, in provincia di Pordenone.

La donna essendo un’atleta, era uscita per fare jogging. Tutto sembrava procedere normalmente per lei e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Ad un certo punto però, un anziano alla guida di un’automobile l’ha travolta. Francesca è stata scaraventata su un campo vicino e le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito.

Il signore si è fermato a prestare i primi soccorsi ed è stato proprio lui ad allertare i sanitari. Questi ultimi vista la criticità della vicenda, hanno anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato vicino al lungo dove è avvenuto l’incidente.

Il tragico ed improvviso decesso di Francesca Manfè

Per trasportarla in ospedale, il rianimatore è salito sull’ambulanza, ma la situazione della donna è apparsa critica. Infatti pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Francesca oltre al marito e ai suoi familiari, ha lasciato anche 2 figli di 15 e 10 anni. In tanti ora stanno mostrando vicinanza ai suoi cari, colpiti dall’improvviso e tragico lutto.

Nel frattempo gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stanno ascoltando le testimonianze dell’automobilista ed anche di alcune persone che hanno assistito alla scena. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla terribile vicenda.