Una grave ed improvvisa perdita è quella che ha colpito la comunità di Pove, nella provincia di Vicenza. Purtroppo Elena Cisonni, giovane esperta di moda, è stata trovata senza vita nella sua abitazione dai genitori. Si pensa che un malore improvviso non le abbia lasciato scampo.

In queste ore sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dalla perdita prematura e straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 febbraio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Pove, in provincia di Vicenza.

Elena in realtà viveva a Milano. Si era laureata all’università del Sacro Cuore e durante questi anni aveva iniziato anche la sua carriera di modella. Ha sfilato in Italia e all’estero per molti importanti brand. Nel 2007 aveva anche partecipato al programma “Italian’s Next Top Model” ed era arrivata alla quinta puntata.

In questi giorni era tornata a casa dai suoi genitori, per stare con loro e per prendersi un momento di pausa. Fino a quel momento, la madre ed il padre non avevano notato nulla di strano in lei.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 febbraio, i genitori sono usciti per fare delle commissioni e l’hanno lasciata sola per circa due ore. Quando sono rientrati, hanno fatto la straziante e sconvolgente scoperta.

L’improvviso decesso di Elena Cisonni

La mamma e il papà, tornati a casa, hanno trovato la figlia senza vita lungo il corridoio. Subito è partito l’allarme ai sanitari, che sono tempestivamente arrivati sul posto. Purtroppo, gli operatori sanitari non hanno potuto far nulla per salvarla. Sono stati costretti a constatare il suo decesso.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità. L’ipotesi più plausibile è proprio che la giovane donna abbia perso la vita per un malore, che non le ha lasciato scampo. Ora però saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla reale causa.

Il papà di Elena è molto conosciuto nel comune, poiché è un ex sindaco. Sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dall’improvvisa e straziante perdita.