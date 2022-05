Non si è più risvegliata dopo un malore che per lei è risultato essere fatale. Giovanna Vanin era una donna di 55 anni, con una grande passione per le moto, in particolare le Harley Davidson. Il marito distrutto dalla perdita, ha voluto raccontare cosa è accaduto in quei minuti drammatici.

CREDIT: FACEBOOK

Il mondo del motociclismo ora è in lutto per la perdita subita. Il marito nel giorno del suo decesso ha voluto informare tutti con un messaggio sui social, sul profilo della donna.

Giovanna Vanin, conosciuta da tutti come Jojo era nata a Toronto, ma era tornata a vivere in Italia con i genitori. Circa 27 anni anni fa ha incontrato Luca Simionato, anche lui appassionato di moto. Dopo una relazione durata diverso tempo, hanno deciso di unirsi in matrimonio.

La scorsa domenica 15 maggio, erano usciti per una solita gita sui loro veicoli a due ruote. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma proprio dopo il rientro a casa, è avvenuto l’impensabile.

CREDIT: FACEBOOK

Giovanna ha avuto un malore davanti agli occhi del marito. Da quel momento ha perso i sensi, ma non si è più risvegliata.

Purtroppo è deceduta nella giornata di venerdì 20 maggio, per un arresto cardiaco seguito da un’edema celebrare. Sui social nel giorno della sua morte, il marito ha scritto: “Vi lascio il mio ultimo sorriso.”

Il racconto del marito di Giovanna Vanin

Ha perso i sensi davanti ai miei occhi ed ho cercato di rianimarla, ma non si è più svegliata. Era una donna meravigliosa, una forza della natura. Ci siamo conosciuti 27 anni fa, io avevo già la passione per moto e lei si è subito appassionata.

Il suo funerale è previsto per la giornata di martedì 24 maggio, nella chiesa di Quinto, in provincia di Treviso. La coppia si era stabilita lì dopo il ritorno dal Canada nel 2012. L’intero mondo delle moto ora è in lutto per l’improvvisa perdita, infatti sono tante le persone che hanno voluto salutarla con un messaggio sui social.