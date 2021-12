La comunità di San Cipriano d’Aversa ora è in lutto per la tragica morte della piccola Raffaella Noviello, di appena 3 anni. L’asilo che frequentava ha deciso di organizzare una fiaccolata per ricordare la bimba. In molti hanno deciso di partecipare.

Una perdita straziante che ha scosso tantissime persone, proprio come accade quando un piccolino perde la vita. Nessuno si aspetta mai di dover vivere un dolore simile.

La piccola Raffaella è morta a 3 anni nella mattinata della scorsa domenica 5 dicembre. Il dramma è iniziato nella sua abitazione a San Cipriano d’Aversa. Ha iniziato ad accusare un malore improvviso ed i genitori si sono presto allarmati.

L’hanno portata in fretta all’ospedale, ma i sanitari si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Per questo dopo averla intubata, hanno disposto il suo trasferimento nel nosocomio Cotugno di Napoli, centro specializzato in malattie infettive.

Tuttavia, una volta arrivata in pronto soccorso il suo cuore aveva ormai cessato di battere. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari, poiché non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Pensano che la sua morte sia avvenuta per sepsi meningococcica.

La scuola “Cartoolandia” che frequentava la bambina, per ricordare Raffaella ha deciso di organizzare una fiaccolata. Hanno invitato tutta la comunità ad essere presenti per mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia.

Il cordoglio del comune per la tragica morte di Raffaella Noviello

In molti ora sono distrutti dalla morte di questa piccolina. Per questo hanno pubblicato sui social tantissimi messaggi di cordoglio. Tra questi appunto c’è quello del comune. Sulla loro pagina Facebook hanno scritto:

Ci stringiamo commossi ed increduli intorno al dolore della famiglia, una tragedia che ci lascia sgomenti ed a cui partecipa tutta la comunità cittadina.