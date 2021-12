Napoli, bambina di 3 anni perde la vita durante il trasporto in ospedale: avviata profilassi per i suoi familiari

Un tragico ed improvviso decesso è avvenuto nella giornata di domenica 5 dicembre. Purtroppo una bambina di appena 3 anni colpita da un malore, ha perso la vita durante il trasporto all’ospedale Cotugno di Napoli. Si sospetta che la causa dietro la sua morte sia una sepsi meningococcica.

Un lutto drammatico che ha scosso l’intera comunità. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi familiari, distrutti dalla tragica perdita.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella giornata di domenica 5 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta.

La piccola ha iniziato a stare male nella mattinata. Per questo i genitori si sono presto allarmati ed hanno deciso di chiamare i sanitari. Nella casa è arrivata d’urgenza un’ambulanza.

I soccorritori l’hanno trasportata tempestivamente all’ospedale di Aversa. Tuttavia, durante un primo controllo, si sono resi conto che le sue condizioni erano davvero gravi. Per questo hanno disposto il suo trasferimento al nosocomio Cotugno, centro specializzato nelle malattie infettive.

All’arrivo nel pronto soccorso, il cuore nella bimba aveva ormai cessato di battere. Infatti i medici, nonostante il loro tempestivo intervento, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Per la piccola non c’è stato più nulla da fare.

La terribile morte della bambina di 3 anni e la causa

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la tragica morte di questa piccolina sia avvenuta a causa di una sepsi meningococcica. Tuttavia, prima di dare delle risposte concrete, sono in attesa di alcune analisi ed esami del caso.

I medici hanno scelto di sottoporre i familiari ad una profilassi, in via precauzionale. Non sono sicuri che la bimba fosse affetta da meningite, ma hanno scelto di farlo per evitare che accada qualcosa di drammatico.

In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi familiari. L’intera comunità di San Cipriano d’Aversa è sconvolta per questa perdita così improvvisa e straziante.