Un grave lutto ha colpito la comunità di Sarno, un piccolo comune in provincia di Salerno. Purtroppo la giovane mamma Assunta Buonaiuto, di 38 anni, è morta dopo una lunga e difficile agonia. Il marito ha deciso di pubblicare un messaggio per salutarla un’ultima volta.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita tragica ed improvvisa, che ha scosso tutti quelli che l’hanno conosciuta. In tanti, dopo aver saputo della sua morte, hanno pubblicato dei messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la giovane donna ha lasciato un bambino di un anno circa, chiamato Antonio ed anche il suo amato marito Mario Tescione.

Era molto conosciuta proprio per il suo lavoro di professoressa e tutti la chiamano Susy. Purtroppo ha scoperto di essere affetta da una grave malattia molto tempo fa e i medici, sin da subito, hanno provato a fare il possibile per aiutarla.

CREDIT: FACEBOOK

Ha lottato con forza e coraggio per non lasciare solo il suo bimbo e tutti i suoi cari. Tuttavia, il male ha avuto la meglio su di lei ed alla fine, i dottori non sono riusciti più a fare nulla per salvarla.

Le persone che l’hanno conosciuta l’hanno descritta come una donna forte, con tanti progetti per il futuro. Era sempre dolce e socievole con tutti.

Il messaggio del marito di Assunta Buonaiuto

Mario Tescione per salutare un’ultima volta la moglie e per informare tutti della sua tragica morte, ha pubblicato un messaggio sui social. L’uomo ha scritto:

Ora sei libera amore mio. Libera dalle sofferenze, libera dai medici, libera da trasfusioni e da aghi, anima bella. Finalmente un po’ di pace per te. Danne un po’ anche a noi che restiamo.