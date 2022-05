Una triste notizia è quella circolata nelle ultime ore. Purtroppo Irene Montruccoli è deceduta a 21 anni, dopo un malore improvviso e per il quale, ha lottato per due lunghi giorni in ospedale. I medici hanno fatto il possibile per aiutarla, ma a nulla sono serviti i loro disperati tentativi.

CREDIT: INSTAGRAM

L’intera comunità ha sperato e pregato in un lieto fine, ma alla fine dopo due lunghi giorni di agonia, è arrivata la triste notizia, come un fulmine a ciel sereno.

Irene era una ragazza di appena 21 anni, sportiva ed innamorata della vita. Era serena e felice. Inoltre, visti i successi che era riuscita ad ottenere con lo sport, era molto conosciuta.

Nella giornata di venerdì 20 maggio, era nella sua abitazione a Scandiano. Intorno alle 13 ha iniziato ad accusare un forte mal di testa. I genitori per questo si sono presto allarmati.

In un primo momento, un medico che abita vicino la sua abitazione è andato per sottoporla ad alcune cure. Tuttavia all’arrivo dei sanitari, vista la situazione delicata e la giovane età della ragazza, hanno chiesto il tempestivo intervento dell’elisoccorso.

Irene era priva di sensi e da quel momento non si è più risvegliata. I medici l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Però, è proprio in questa struttura che nella mattinata di domenica 22 maggio, il suo cuore ha cessato di battere.

Il messaggio della sorella di Irene Montruccoli

In quei due lunghi giorni tante persone vicine alla famiglia, hanno organizzato dei gruppi di preghiera. Speravano in un lieto fine, che purtroppo non è mai arrivato. La sorella per informare tutti della perdita, nella serata di domenica, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una loro foto di un momento felice. Nella didascalia ha scritto:

Eri e sarai sempre la più bella, la più intelligente, la più buona e la più forte tra noi due e tra tutti gli altri. Rimarrai per sempre con me angelo mio, dentro il mio cuore e dentro la mia anima. Il nostro legame andava e continuerà ad andare oltre ogni cosa.

Irene nei giorni prima della tragedia, si lamentava di alcuni malesseri, ma mai nessuno avrebbe immaginato di vivere una perdita simile. Non è ancora chiaro se sul corpo verrà disposta o meno l’autopsia.