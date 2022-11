Un lutto straziante è quello che ha colpito il piccolo comune di Seriole di Asola, nella provincia di Mantova. Una ragazza di soli 34 anni, chiamata Giada Vighini, ha perso la vita dopo aver lottato un lungo anno, contro un brutto male, che non le ha lasciato scampo.

La famiglia nel 2019 ha subito un’altra grave perdita, a causa di quello stesso male. La madre della giovane è deceduta, dopo tutte le cure a cui i medici l’avevano sottoposta.

Giada viveva con il padre, la sorella ed il fratello, nel piccolo comune di Seriole di Asola, nella provincia di Mantova. Il tutto per lei è iniziato dopo una caduta con gli sci.

La giovane era uscita con alcuni suoi amici per fare quello sport che tanto amava. Tuttavia, in quella giornata ha avuto una brutta caduta e da qui, è partita la disperata corsa in ospedale, per sottoporsi alle cure del caso.

I medici le hanno prescritto ulteriori controlli. Però è proprio dai risultati di questi esami, che hanno scoperto quel brutto male. Era identico a quello che aveva colpito la madre circa 2 anni prima.

Nonostante questo Giada non si è arresa, ha lottato e per diversi mesi si è sottoposta a tutte le chemioterapie.

Il decesso straziante di Giada Vighini

La scorsa estate purtroppo ha contratto il Covid e questo le ha portato una sospensione delle terapie. Questa sospensione purtroppo ha portato ad un ulteriore peggioramento delle sue condizioni.

Al punto tale che quel brutto male è diventato incurabile e non le ha lasciato scampo. Giada Vighini nella giornata di sabato 26 novembre, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari.

Ha lasciato il padre Angelo, la sorella Valentina, il fratello Emanuele e tutte le persone che l’hanno conosciuta e le volevano bene. La comunità ora si sta stringendo allo strazio della famiglia, colpita dalla nuova perdita. Il funerale è in programma per martedì 29 novembre.