Una perdita straziante è quella che ha sconvolto la piccola comunità di Serle, in provincia di Brescia. Una giovane mamma, chiamata Roberta Ragnoli è morta a 28 anni, mentre era ricoverata in ospedale, pochi giorni dopo la scoperta della malattia. Non ha nemmeno avuto il tempo di combattere.

CREDIT: FACEBOOK

Un lutto terribile che ha spezzato i cuori di tutti quelli che l’hanno conosciuta. Infatti in molti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per dirle addio un’ultima volta.

Roberta Ragnoli aveva appena 28 anni ed era la mamma di 2 bambini, chiamati Gabriele e Vittoria. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni malesseri.

I medici l’hanno sottoposta a tutti i controlli del caso e dagli esami, purtroppo è emersa una triste realtà. Era affetta da una grave malattia, ma non potevano fare più nulla per aiutarla. Era ormai ad uno stato avanzato.

Le condizioni della ragazza sono peggiorate ulteriormente, fino purtroppo al tragico epilogo. Roberta ha perso la vita nella giornata di ieri, giovedì 17 marzo, mentre era ricoverata nel nosocomio di Monza.

I suoi amici e tutti quelli che l’hanno conosciuta, l’hanno descritta come una donna sempre allegra e solare. Era una mamma attenta e premurosa. Amava i suoi bambini, ma anche tutta la sua famiglia.

I messaggi di cordoglio per la morte di Roberta Ragnoli

La sua tragica e prematura scomparsa, avvenuta pochi giorni dopo la scoperta della malattia, ha spezzato i cuori di tutti i suoi amici. Infatti in queste ore sono tantissime le persone che hanno scelto di pubblicare dei messaggi di cordoglio sui social. Marica una sua cara amica, sul suo profilo Facebook ha scritto:

Eri una bellissima mamma, attenta ai bisogni dei tuoi bambini. Il dolore è talmente forte da togliere il respiro.