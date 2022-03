Un grave lutto ha colpito il paese di Sezze. Purtroppo il piccolo Alessio è morto ad appena 6 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. Anche il campione della Lazio, Ciro Immobile ha informato tutti della perdita subita.

CREDIT: INSTAGRAM

Una notizia che ha spezzato i cuori di tantissime persone. Il piccolo ha lottato come un leone e per lui era stata avviata anche una raccolta fondi.

La tragica ed improvvisa morte di questo piccolino, davvero straziante, è avvenuta la scorsa notte. L’intera comunità di Sezze, in provincia di Latina, si era mobilitata per aiutarlo ed anche per potergli donare un sorriso.

Alcuni suoi familiari hanno scelto di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe, chiamata proprio “Un aereo per il piccolo Alessio.” La cugina Roberta, nei messaggi ha scritto:

Ciao, sono Roberta ed ho creato questa raccolta fondi per regalare un sorriso ad Alessio un bimbo di soli 6 anni che sta combattendo una battaglia più grande di lui, contro un mostro cattivo. Il vostro aiuto contribuirà a far volare un aereo sopra casa di Alessio con una frase dedicata a lui, ogni giorno è fondamentale ed anche 1 euro aiuterà a far comparire un sorriso sul suo bellissimo viso.

Lo scopo di questa raccolta, era proprio quello di far volare degli aerei sull’abitazione del bimbo, per potergli donare un sorriso in quelle giornate difficili. In 24 ore sono arrivati a 9 mila euro ed il resto della somma, è stata donata alla sua famiglia per sostenere tutte le spese.

Morte del piccolo Alessio, il gesto del campione Ciro Immobile

Lo scorso febbraio il calciatore Ciro Immobile, suo idolo, per donargli un sorriso e per fargli una sorpresa, ha scelto di andare a trovarlo nella sua abitazione.

I due hanno passato insieme molto tempo. Il campione ha voluto regalargli qualche minuto di felicità e spensieratezza. Tuttavia, è solo in queste ultime ore che è arrivata la notizia che ha spezzato i cuori di tutti. Il piccolo di soli 6 anni, non ce l’ha fatta a vincere quella difficile e dura battaglia. Nelle sue storie Instagram, anche Ciro Immobile ha voluto avvisare tutti della perdita. Dopo aver pubblicato una foto, il calciatore ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM