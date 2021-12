Si chiamava Luca ed era un ragazzino di appena 15 anni, che è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Soccavo, in provincia di Napoli. I sanitari intervenuti, purtroppo, non sono riusciti a fare nulla per salvarlo. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Una notizia terribile che si è diffusa molto velocemente in tutta la comunità. In molti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per il giovane, ma anche per i genitori.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Soccavo, in provincia di Napoli.

I genitori sono molto conosciuti, poiché il papà ormai da molti anni, ha una gioielleria che si trova via Epomeo.

Sono stati proprio la madre ed il padre a trovarlo in casa ormai morto. Hanno provato a contattarlo per diversi minuti, ma visto che non avevano sue notizie da tanto tempo, sono andati a controllare. È proprio in quel momento che hanno fatto la drammatica scoperta.

Luca era ormai senza vita, forse colpito da un malore. Con la speranza di poter fare qualcosa, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La causa del decesso del ragazzino di 15 anni e i messaggi di cordoglio sui social

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la morte di questo ragazzo sia avvenuta a causa di un infarto intestinale. Tuttavia, sarà solo l’autopsia a dare delle risposte concrete su ciò che è avvenuto.

La notizia si è diffusa molto velocemente in comunità. In tanti hanno scritto migliaia di messaggi di cordoglio sui social per Luca, un ragazzo sempre solare e gentile, che aveva una grande passione per gli scacchi. In uno dei post c’era scritto: