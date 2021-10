Un grave lutto ha colpito la comunità di Spoltore, in provincia di Pescara, negli ultimi giorni. Una ragazza di soli 19 anni, chiamata Gaia Pangiarella, è morta dopo aver lottato a lungo contro una malattia che non le ha lasciato scampo. I tentativi dei medici per lei sono risultati del tutto vani.

Un notizia terribile, che ha spezzato i cuori di tantissime persone. I genitori sono molto conosciuti in città, poiché il padre ha un negozio di parrucchieri da ormai diverso tempo.

Gaia Pangiarella aveva solamente 19 anni ed una vita davanti a sé. Tuttavia poco tempo fa, ha iniziato a stare male ed i dottori hanno deciso di sottoporla a tutti i controlli del caso.

Solo dopo aver avuto i risultati degli esami, è emersa una triste realtà. Purtroppo la 19enne era affetta da una grave malattia. La sua situazione era davvero critica.

I medici hanno fatto il possibile per aiutarla. Per mesi l’hanno sottoposta a cure e trattamenti. Gaia per tutto il tempo ha lottato con forza e coraggio. Il suo unico desiderio era quello di poter vincere quella battaglia.

Tuttavia, con il passare del tempo la malattia non le ha lasciato più scampo. Si era diffusa in tutto il suo corpo e per lei non c’è stato più nulla da fare. Si è spenta per sempre nella giornata di venerdì 22 ottobre.

Lo strazio dell’amica di Gaia Pangiarella

In tanti in queste ultime ore stanno scrivendo molti messaggi di cordoglio sui social. Tra questi appunto c’è quello della sua cara amica Dafne. Quest’ultima sul suo profilo Facebook ha scritto:

Le piaceva andare a cavallo e coltivava la passione per la manicure. Un dolore infinito. Una parte di me è andata via con lei.

Tutti l’hanno ricordata come una ragazza sempre dolce e sorridente. Amava la pallavolo e stare con gli amici. Gaia ha lasciato i genitori Domenico e Sabina, il fratello Stefano e la sorella minore Carlotta.