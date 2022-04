Un grave lutto è quello che ha colpito una famiglia che vive a Torreglia. Purtroppo il piccolo Christopher Sordini è morto sei giorni dopo esser venuto al mondo. I tentativi dei medici intervenuti nella sua abitazione, sono risultati essere del tutto inutili.

L’intera comunità si è stretta nel dolore di questi genitori, che hanno scelto di rimanere in silenzio, vista la perdita che hanno subito.

Secondo le informazioni che ha rese note il Corriere del Veneto, quotidiano locale, i fatti sono avvenuti lo scorso 12 aprile. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Torreglia, piccolo comune in provincia di Padova.

Christopher era nato appena 6 giorni prima ed era il il terzo figlio di una coppia di psicologi. I genitori sono originari di Perugia, ma si sono trasferiti già da molto tempo e sono ben inseriti nel posto.

Erano felici di accogliere questo bimbo e non vedevano l’ora di conoscerlo. Questo per loro doveva essere un momento di gioia, che invece si è trasformato in una tragedia.

La mamma proprio mentre si trovava nella sua abitazione, ha notato che il neonato stava male. Non respirava e si è presto allarmata. Infatti ha deciso di avvisare sin da subito i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno fatto il possibile per salvarlo.

Il tragico ed improvviso decesso del piccolo Christopher Sordini

Nonostante i loro disperati tentativi, non hanno avuto altra scelta che constatare il tragico decesso. Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo, ma il medico ha scritto nel referto che la morte di questo neonato è da ricondurre alla SIDS.

Gli esiti dell’esame saranno riconsegnati nelle prossime settimane e la famiglia, proprio come le forze dell’ordine potranno avere delle risposte concrete sull’accaduto.

Il piccolo Christopher oltre a lasciare la mamma Beatrice ed il papà Lorenzo, ha lasciato anche i suoi fratelli maggiori Nathan ed José. Il suo funerale sarà celebrato nella giornata di oggi, sabato 23 aprile nella chiesa del Sacro Cuore di Abano Terme.