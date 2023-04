Un gravissimo lutto è quello che ha colpito la comunità di Valenza, che si trova nella provincia di Alessandria. Elisa Cerato giovane 24enne, è stata trovata senza vita nel suo letto. Ora per la famiglia e per chi la conosceva, sono giorni di grande strazio.

Ovviamente in queste ore sono davvero tante le persone che sui social stanno scrivendo dei messaggi per ricordarla e per parlare della sua grande generosità.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di martedì 11 aprile. Precisamente nella casa in cui viveva con i genitori, nel comune di Valenza, che si trova nella provincia di Alessandria.

Elisa fino a quel momento sembrerebbe che non aveva gravi problemi di salute. Per questo i suoi parenti non erano affatto preoccupati per lei.

Tuttavia, nella mattina di martedì non vedendola alzarsi, sono entrati nella sua stanza per controllare. Però è proprio in quel momento che i suoi genitori hanno fatto la straziante e triste scoperta.

La ragazza che aveva solamente 24 anni, era ormai senza vita. Da qui è partito il disperato allarme ai sanitari, che nonostante le manovre di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

I messaggi di cordoglio per Elisa Cerato

Purtroppo tutti i tentativi di tenerla in vita, sono risultati essere del tutto vani. Dal momento in cui la notizia ha iniziato a circolare, sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordare la 24enne sui social.

Elisa era una volontaria dell’AVIS locale ed è per questo motivo che era davvero molto conosciuta, anche nella città di Alessandria. La sua famiglia ed i suoi amici, nella serata di mercoledì si sono riuniti in preghiera.

Invece, il suo funerale è in programma per la giornata di oggi, giovedì 13 aprile. Lo scopo di chi l’ha conosciuta, è proprio quello di poter parlare della sua grande generosità e del suo spirito di intraprendenza.