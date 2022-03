Un episodio davvero drammatico è avvenuto lo scorso mercoledì 16 marzo. Un ragazzino di appena 13 anni, chiamato Mattia Frigo è morto a seguito di un malore. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare di subire un lutto simile. Fino a quel momento nulla faceva pensare ad una tragedia del genere.

I compagni e tutti i conoscenti ora sono sconvolti da questa scomparsa così improvvisa e straziante. Infatti in molti stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto a tutti i suoi cari.

Mattia Frigo aveva appena 13 anni e frequentava la terza media all’istituto Zanella, di Quinto Vicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza. Soffriva di una forma di cardiopatia congenita.

Tuttavia, quando era piccolo i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento e tutto sembrava essere risolto. Anche nei giorni precedenti al dramma, non c’è stato nessun episodio che facesse presagire la tragedia.

Purtroppo il 13enne ha iniziato a stare male mentre era a scuola. La situazione per lui è peggiorata in pochi minuti. Infatti i genitori hanno deciso di riportarlo a casa, per sottoporlo a tutte le cure necessarie.

La situazione di Mattia mentre era nella sua abitazione, è peggiorata ulteriormente. I sanitari intervenuti non sono riusciti a fare nulla e nella giornata di mercoledì 16 marzo, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il tragico decesso di Mattia Frigo

Questa perdita così improvvisa ha spezzato i cuori dell’intera comunità. Ora in molti stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi genitori, per la perdita straziante che hanno subito.

Mattia fino al giorno in cui ha iniziato ad accusare il malore, sembrava essere in buone condizioni. La sua cardiopatia congenita non gli ha creato problemi per molti anni.

I medici intervenuti nella casa, purtroppo non sono riusciti a fare nulla per salvarlo, poiché la sua situazione era già troppo grave. Il tragico decesso del ragazzino è avvenuto il giorno dopo aver accusato l’improvviso malore a scuola.