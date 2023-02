Un gravissimo lutto è quello che ha colpito la comunità di Afragola, purtroppo la 28enne Tina Cantore ha perso la vita tre giorni dopo le promesse di matrimonio. Un forte mal di testa e dopo l’intervento. Non è riuscita a sopravvivere.

In questi giorni sono davvero tante le persone che hanno pregato e sperato che lei riuscisse a sopravvivere, ma alla fine non c’è stato più nulla da fare. I medici non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti pochi giorni fa. Precisamente nel piccolo comune di Afragola, in provincia di Napoli.

Tina e il suo Antonio si erano appena scambiati le promesse di matrimonio. Per loro doveva essere un momento di gioia, che invece si è trasformato in qualcosa di davvero straziante.

Il programma per loro era proprio quello di festeggiare le nozze quest’estate. Tuttavia, poche ore dopo la festa, la ragazza ha iniziato ad accusare uno strano e forte mal di testa.

I familiari hanno allertato sin da subito i sanitari e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. I medici con la speranza di poterla salvare, l’hanno sottoposta ad un delicato intervento, ma poche ore dopo ha perso la vita. La sorella per informare tutti della perdita subita, ha scritto un post sui social.

Il messaggio della sorella di Tina Cantore

Non ci sono parole per il dolore, hai distrutto il cuore della tua famiglia, sorellina mia questo mi sembra un incubo, i miei momenti indimenticabili con te saranno custoditi nel mio cuore e non potranno esserci altri nelle mie giornate. Non potrò più vederti, non potrò più chiamare il tuo nome in casa, non potrò più farti i grattini che tanto mi chiedevi ogni sera, non potrò vederti tornare a casa la sera tardi. I tuoi messaggi non li vedrò più.