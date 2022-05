Un grave ed improvviso lutto è quello che ha colpito il piccolo comune di Afragola. Giovanni Anastasio un uomo di 34 anni, è morto a seguito di un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti nell’abitazione.

Da quando la notizia si è diffusa, sui social sono tante le persone che stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio per la famiglia, ma anche per la donna che avrebbe dovuto sposare.

Secondo le informazioni rese note dai quotidiani locali, la tragedia è avvenuta nella giornata di venerdì 27 maggio. Precisamente nell’abitazione dell’uomo, che si trova ad Afragola, in provincia di Napoli.

Giovanni Anastasio lo scorso anno si era candidato alle elezioni ed era felice di entrare a far parte del mondo della politica. Proprio per questo era molto conosciuto in tutta la zona.

Tuttavia, in questi ultimi tempi aveva deciso di allontanarsi da questo impegno e dedicarsi a tempo pieno all’organizzazione del suo matrimonio con la fidanzata Valentina. Per loro doveva essere un periodo di gioia e felicità.

Nella giornata di venerdì però, l’uomo ha accusato un malore improvviso che per lui è risultato essere fatale. I presenti si sono presto resi conto che le sue condizioni erano gravi, ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

I messaggi sui social per la morte di Giovanni Anastasio

La notizia di questa perdita così improvvisa e straziante, ha sconvolto l’intera comunità. Questo perché il 34enne non ha mai avuto grandi problemi di salute ed era ben voluto da tutti. I suoi colleghi sui social, hanno voluto scrivere un pensiero per salutarlo per sempre. Su Facebook hanno scritto:

Questa è una mattina molto triste per la nostra azienda. Una bruttissima notizia, di quelle che non avremmo mai voluto ricevere, ha squarciato i nostri cuori.