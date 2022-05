La tragedia è accaduta a Brescia, un uomo di 40 anni è morto mentre portava a passeggio la sua bambina di 7 mesi. Stava spingendo il passeggino, quando ha accusato un malore fatale.

I passanti, alla vista della scena, sono subito intervenuti in suo soccorso, così come i negozianti del posto. Lo staff di una farmacia ha provato ad effettuate le manovre di primo soccorso e il massaggio cardiaco, in attesa degli operatori sanitari del 118. Le mamme presenti si sono occupate della piccolina, che si era addormentata nel suo passeggino. Una scena drammatica, che ha sconvolto tutti i presenti.

Dopo l’arrivo dei soccorsi, l’uomo di 40 anni è stato trasportato con immediata urgenza al pronto soccorso degli Spedali civili di Brescia. Purtroppo è deceduto dopo sole 24 ore.

Il racconto dello staff della farmacia che ha soccorso l’uomo di 40 anni

La spiacevole notizia è stata diffusa da La Repubblica, dopo il racconto dello staff della farmacia, che ha assistito all’intera drammatica scena e ha cercato di salvare la vita del papà di soli 40 anni.

Abbiamo fatto il possibile per salvarlo e adesso il pensiero va solo alla sua famiglia, alla compagna e a quella bambina che non conoscerà mai davvero il padre. Erano passate da poco le 17 di martedì 10 maggio, quando due passanti sono entrate dando l’allarme. Un uomo era caduto sull’asfalto, ed era ancora lì riverso a terra, privo di sensi. Abbiamo chiamato i soccorsi, ma non c’era tempo da perdere: seguendo le loro istruzioni lo abbiamo girato e a turno abbiamo iniziato a praticargli il massaggio cardiaco.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno preso in custodia la bambina di 7 mesi, in attesa dell’arrivo della sua mamma e degli operatori sanitari del 118. Quest’ultimi hanno subito intubato l’uomo di 40 anni e lo hanno elitrasportato in ospedale. Purtroppo, nonostante il tentativo dei medici, alla fine il suo cuore ha cessato di battere 24 ore dopo nella struttura sanitaria.