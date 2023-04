Sono in corso tutte le indagini del caso per la straziante ed improvvisa perdita di Giovanni, il bimbo di soli 8 anni, chi ha avuto un malore a scuola e che è deceduto durante il trasporto in ospedale. Gli inquirenti hanno deciso di iscrivere ben cinque persone sul registro degli indagati.

Sono davvero tante le persone che sono in attesa che venga restituita la salma ai familiari, per poter dare un ultimo saluto al bambino, volato in cielo davvero troppo presto.

Il triste episodio è avvenuto nella giornata di lunedì 27 marzo. All’istituto De Curtis, che si trova nel comune di Sant’Antonio Abate, nella provincia di Napoli.

Giovanni era in classe con i suoi amici e tutti insieme stavano facendo attività fisica. Il gioco prevedeva che dovevano rispondere ad una domanda e poi fare una breve corsa.

Tuttavia, è proprio in quei secondi che il piccolo Giovanni ha avuto un malore. Si è sentito male e successivamente è crollato a terra. I primi a soccorrerlo sono stati proprio i suoi compagni e le sue insegnanti.

Hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che a loro volta sono arrivati sul posto in pochi minuti. I medici si sono presto resi conto della gravità della situazione e con la speranza di poterlo salvare, hanno disposto il trasferimento in ospedale. Però è proprio durante il tragitto, che il piccolo ha perso la vita.

Le indagini per il decesso del bimbo di 8 anni

Gli inquirenti hanno avviato tutte le indagini del caso. Come atto dovuto per poter procedere con l’autopsia, hanno deciso di iscrivere ben cinque persone sul registro degli indagati. Vogliono capire se qualcuno avrebbe potuto fare qualcosa per salvarlo.

Al momento stanno anche cercando di capire il mancato funzionamento del defibrillatore presente nella scuola. Nessuno lo ha usato, probabilmente perché era lì, ma era rotto.

Ora saranno solo le ulteriori indagini da parte del pm a far luce su questo straziante episodio, che purtroppo ha portato al decesso di un bambino. Da ciò che hanno riportato alcuni media, il piccolo già due anni prima ha avuto un malore, ma dopo un breve ricovero è potuto tornare a casa, senza gravi problemi.