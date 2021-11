Eboli in lutto per l'ultimo commovente addio a Vincenza Avallone e alla sua piccola Greta: avevano 38 e 2 anni

È stato celebrato nella mattinata di ieri l’ultimo commovente addio a Vincenza Avallone e alla sua piccola Greta. In tanti erano presenti in chiesa per dire addio alla giovane mamma e alla bimba.

CREDIT: FACEBOOK

Un lutto terribile, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Tutti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi cari, per l’improvvise perdite che hanno subito.

Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Bartolomeo. Il sindaco vista la gravità dell’accaduto, ha anche deciso di proclamare il lutto cittadino.

I loro conoscenti hanno voluto organizzare un corteo funebre, che è partito dall’ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli ed è arrivato alla chiesa.

All’arrivo delle bare nella piazza del piccolo comune c’era una folla commossa. In tanti hanno deciso di partecipare al funerale per un ultimo saluto alla due, ma anche per mostrare vicinanza ai loro cari. Tra lacrime ed applausi, hanno anche deciso di lasciar volare in cielo dei palloncini bianchi.

La gente del posto è arrabbiata perché da ormai molti anni chiedono di mettere quella strada in sicurezza. Per tutti è stata una tragedia che si sarebbe potuta evitare.

Il tragico decesso di Vincenza Avallone e della piccola Greta

Il dramma di questa mamma di soli 38 anni è avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 novembre. La donna e la sua bimba di 2 anni, erano a bordo della loro Lancia Y e stavano percorrendo la strada statale 19, che collega Eboli e Battipaglia.

Ad un certo punto però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, Vincenza è andata a scontrarsi con una Fiat 500L che proveniva dal senso opposto. Alla guida c’era un ragazzo di 22 anni, che era il nipote di una sua amica.

La giovane mamma, purtroppo, è morta sul colpo. Invece la piccola Greta è apparsa sin da subito in condizioni gravi. I medici dopo aver liberato la bimba dalle lamiere, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, ma alla fine 24 ore dopo anche il suo cuore ha cessato di battere per sempre.