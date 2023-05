Solopaca in lutto per l'ultimo straziante addio a Emily Vegliante, è morta a 23 anni in un grave incidente con un suo collega

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti nella chiesa del comune di Solopaca, per l’ultimo straziante addio a Emily Vegliante. La giovane Carabiniera di 23 anni, deceduta in seguito ad un sinistro, con un suo collega, che si trova in gravi condizioni.

Il sindaco del piccolo comune, nonostante non fosse il suo paese d’origine, ha scelto di disporre il lutto cittadino ed anche le bandiere a mezz’asta, per la giovane agente che si è spenta davvero troppo presto.

Emily in realtà si era trasferita nel comune di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, per seguire il suo sogno. Voleva diventare un Carabiniere e dopo tanto è riuscita a realizzarlo.

Aveva un marito, che fa il suo stesso identico lavoro ed insieme, avevano un figlio di soli 3 anni. Tutta la comunità ha scelto di essere presente nella chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, per l’ultimo saluto.

Inoltre, il sindaco Forgione, durante la cerimonia ci ha tenuto a ribadire di nuovo la sua vicinanza ai suoi familiari, colpiti dall’improvviso lutto.

All’uscita del feretro, dopo un lungo applauso, hanno fatto volare in aria dei palloncini bianchi. Tra i presenti c’erano anche i cadetti della scuola dell’arma ed il parroco Don Alfonso Salomone.

La dinamica del sinistro di Emily Vegliante

Era il pomeriggio di giovedì 11 maggio, tra le 15.30 e le 16. Precisamente nei pressi della curva per Renazzo a Cento, che si trova nella provincia di Ferrara. Emily era sul lato passeggero di una Fiat Punto, con un suo collega.

Non è ancora chiaro dove erano diretti. Quando all’improvviso, la Punto ed una Peugeot guidata da un 49enne del posto, si sono scontrate, molto probabilmente in un frontale.

Ad avere la peggio è stata proprio Emily, poiché la botta l’ha presa nel lato passeggero. Di conseguenza, i soccorritori intervenuti si sono trovati davanti ad una scena straziante. L’auto con a bordo i due Carabinieri era diventata un cumulo di lamiere. I medici dopo che i vigili del fuoco l’hanno liberata, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.