Sono tutti sconvolti ed addolorati per l’improvvisa e prematura scomparsa di Emily Vegliante, la giovane Carabiniera e mamma di 23 anni, deceduta in seguito ad un sinistro con un collega. Anche quest’ultimo si trova ricoverato in ospedale, in condizioni molto gravi.

Era originaria di Solopoca, in provincia di Benevento, ma si era trasferita in Emilia Romagna da diverso tempo, per seguire il suo più grande sogno: prendere servizio ed indossare la divisa.

Era il pomeriggio di giovedì 11 maggio, tra le 15.30 e le 16. Precisamente nei pressi della curva per Renazzo a Cento, che si trova nella provincia di Ferrara. Emily era sul lato passeggero di una Fiat Punto, con un suo collega.

Non è ancora chiaro dove erano diretti. Quando all’improvviso, la Punto ed una Peugeot guidata da un 49enne del posto, si sono scontrate, molto probabilmente in un frontale.

Ad avere la peggio è stata proprio Emily, poiché la botta l’ha presa nel lato passeggero. Di conseguenza, i soccorritori intervenuti si sono trovati davanti ad una scena straziante. L’auto con a bordo i due Carabinieri era diventata un cumulo di lamiere.

Inoltre, i due agenti erano incastrati al suo interno. Per questo oltre all’intervento delle forze dell’ordine, è stato necessario anche quello dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarli.

I messaggi di cordoglio per Emily Vegliante

I medici purtroppo per Emily non hanno potuto fare nulla. A causa dell’impatto ha perso la vita sul colpo. Il collega invece, lo hanno elitrasportato d’urgenza all’ospedale, per i gravi traumi riportati.

La dinamica di questo sinistro, per il momento è ancora ignota. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo episodio. La giovane donna oltre a lasciare il compagno, anche lui Carabiniere ed i suoi familiari, ha lasciato anche un bimbo di appena 5 anni.