Un grave lutto ha colpito la comunità di Corinaldo, in provincia di Ancona. Purtroppo la piccola Alice Bruni, di soli 2 anni, si è spenta per sempre, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, che non le ha lasciato scampo. La notizia si è diffusa in tutta la zona nel pomeriggio di lunedì 23 agosto.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita tragica ed improvvisa che ha gettato nello sconforto tutti, ma soprattutto i suoi familiari, che non si aspettavano di poter vivere un lutto simile.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di lunedì 23 agosto. Precisamente nel comune di Corinaldo, in provincia di Ancona.

La piccola aveva solamente 2 anni e sin dalla sua nascita i medici le avevano diagnosticato delle patologie rare. Aveva bisogno di alcuni delicati interventi durante la crescita.

Tuttavia, nessuno avrebbe mai potuto immaginare un epilogo simile. Purtroppo nel pomeriggio di lunedì, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Sono stati proprio i genitori ad allertare i sanitari, per provare a salvare la loro bimba. Però, i soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

La richiesta dei familiari per la morte di Alice Bruni

La piccola Alice ha lasciato la mamma Serena, il papà Roberto, i nonni e tutti i suoi familiari. L’intera comunità ora si è stretta vicino al dolore dei suoi cari, che sono distrutti per la sua tragica ed improvvisa morte.

I suoi genitori, inoltre hanno chiesto a tutti di non portare i fiori, ma di fare delle opere di bene. Nel manifesto funebre, infatti hanno scritto: