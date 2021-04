Condannati in via definitiva i genitori della piccola Jolanda Passariello, uccisa a soli 8 mesi

È arrivata la sentenza definitiva per l’omicidio della piccola Jolanda Passariello, la bimba di 8 mesi morta a Nocera il 22 giugno del 2019. La Corte d’Assisi di Salerno ha condannato il padre Giuseppe all’egastolo e la madre Immacolata Monti a 24 anni di reclusione.

La vicenda risale a quasi due anni fa, quando nella notte tra il 21 e il 22 giugno, i genitori della bambina avevano allertato i soccorsi. Jolanda era stata trasportata con urgenza all’ospedale di Nocera, dove purtroppo era arrivata già senza vita. I medici avevano subito notato i lividi e le ustioni sul suo corpicino e deciso di allertare le forze dell’ordine.

Il padre aveva dichiarato che il gonfiore sul volto di sua figlia era dovuto ad un’afta, mentre le ustioni erano la causa di un incidente domestico con una stufetta. Dichiarazioni subito smentite da Immacolata, che durante il suo interrogatorio aveva raccontato delle continue violenze subite da suo marito. E di non averlo mai denunciato per la troppa paura.

Dopo l’esame autoptico sul corpo senza vita della piccola di soli 8 mesi, era stata evidenziata come causa della morte il soffocamento.

Rabbia per la morte di Jolanda Passariello

Una vicenda, che all’epoca, suscitò molta rabbia sul web e sconvolse l’intera comunità. Una vita strappata a soli 8 mesi, dalle due persone che avrebbero dovuto proteggerla.

I due genitori sono stati subito arresti dalle forze dell’ordine ed in seguito incastrati grazie ad un’intercettazione ambientale. Non sapendo di essere ascoltati, Jolanda e Giuseppe avevano parlato di cosa era accaduto quella notte. Nell’audio si sentono dire che avrebbero dovuto far sparire il cuscino e che la verità non sarebbe mai dovuta uscire.

Dopo quasi due anni di indagini ed accertamenti, è stata emessa la condanna definitiva nei confronti della madre e del padre. Accusati di omicidio volontario. Ergastolo per Giuseppe Passariello e 24 mesi di reclusione per Immacolata Monti.