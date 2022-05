Lutto in provincia di Modena, Gianmarco Verdi si è spento a soli 21 anni dopo un malore. Il giovane si è sentito male mentre era a cena con i suoi amici, in un agriturismo del posto.

Immediato l’intervento dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di Baggiovara, dove purtroppo si è spento poco dopo. I medici hanno fatto il possibile per salvare la sua vita, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Gianmarco Verdi era molto conosciuto, era uno degli atleti di punta dell’Atletica Frignano, a Pavullo. Negli ultimi anni era stato costretto a fermarsi e a mettere da parte il suo amato sport, per via di alcuni problemi di salute.

Quella sarebbe dovuta essere una serata di divertimento tra amici di circa 21 anni. Di certo nessuno si aspettava di vivere un dramma simile. Gli amici, testimoni della scena tragica, hanno subito preso la cosa seriamente, poiché erano a conoscenza dei problemi di cuore di Gianmarco Verdi.

Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che il 21enne si sia accasciato prima su un fianco e abbia poi perso i sensi davanti agli occhi di tutti i presenti. Uno dei suoi amici ha chiamato subito il 118 e, in attesa dell’ambulanza e guidato da un operatore sanitario, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco su Gianmarco.

Al loro arrivo, i paramedici hanno rianimato il giovane sul posto e poi lo hanno intubato e trasportato in ospedale. Purtroppo, all’arrivo in pronto soccorso, non hanno potuto fare più nulla, se non dichiarare il decesso di Gianmarco Verdi. I genitori, dopo l’allarme, si sono precipitati sul posto.

Una tragedia che ha gettato nel dolore e nello sconforto l’intera comunità. Il Primo Cittadino Davide Venturelli ha voluto lasciare il suo pensiero a nome di tutti i cittadini, per mostrare affetto e vicinanza alla famiglia. Ecco le sue parole: