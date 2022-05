È morto a soli 23 anni un giovane operaio di nome Simone Ferri. La tragedia è accaduta il pomeriggio dello scorso 26 maggio a Monsampolo, un comune in provincia di Ascoli Piceno.

Era salito sul tetto di un capannone per recuperare il cellulare che un suo collega aveva dimenticato, quando è precipitato per diversi metri. Secondo le prime notizie riportate, Simone Ferri, operaio della ditta Api, in quel momento non aveva più indosso i dispositivi che avrebbero potuto proteggerlo. Eri salito velocemente sul tetto pensando di recuperare il cellulare e scendere di nuovo, ma qualcosa è andato storto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti dei Carabinieri di Monsampolo, l’operaio di 23 anni lavorava per la ditta Api, che si occupa della produzione di profilati di allumino. È salito sul tetto del capannone della stessa azienda, per recuperare il cellulare di un suo collega. Ma per qualche motivo, al momento al vaglio degli inquirenti, Simone Ferri è precipitato nel vuoto per 8 metri, per poi schiantarsi a terra.

Simone Ferri è morto nel giro di pochi minuti

Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvargli la vita, è morto nel giro di pochissimi minuti. Al momento gli agenti delle forze dell’ordine stanno cercando di capire come sia potuto accadere e hanno aperto un fascicolo di indagini per il reato di omicidio colposo.

Non è ancora chiaro se l’autorità giudiziaria abbia intenzione di procedere con l’esame autoptico, visto che la causa della morte è abbastanza chiara, dopo i gravi traumi che il giovane operaio ha riportato con la violenta caduta.

Da gennaio ad oggi, sono più di 200 i morti sul lavoro.

Dopo la notizia della morte di Simone Ferri, sono diversi i post apparsi sul web, di persone che hanno voluto mostrare affetto e vicinanza alla famiglia, travolta da un dolore inimmaginabile e inaspettato.

Bisognerà ora attendere le indagini dei Carabinieri, per cercare di capire come l’operaio di 23 anni sia caduto dal tetto del capannone.