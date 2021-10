Un tragico lutto ha colpito una piccola comunità che si trova in provincia di Treviso, chiamata Paese. Una neonata nata prematura è morta dopo 2 lunghe settimane di agonia. I medici in quei giorni hanno fatto il possibile per aiutarla, ma alla fine il suo cuore non ce l’ha fatta ed ha cessato di battere per sempre.

Una perdita drammatica, che ovviamente ha spezzato il cuore di tutti. Ora tutti gli amici e i conoscenti stanno mostrando vicinanza ed affetto alla famiglia, colpita dall’improvvisa e tragica perdita.

Secondo le informazioni rese note dal quotidiano locale Tribuna di Treviso, il dramma è avvenuto lo scorso giovedì 7 ottobre. Precisamente nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Ca’ Foncello.

La piccola Amelia è nata molto in anticipo rispetto al previsto. I medici del nosocomio, durante un controllo di routine, hanno scoperto che aveva un quadro clinico complicato.

Di conseguenza hanno deciso di sottoporre la mamma ad un cesareo d’urgenza, quando aveva da poco passato il sesto mese di gravidanza. La bimba quando è venuta al mondo, ovviamente era in condizioni molto gravi.

Per questo i medici hanno cercato di fare di tutto per aiutarla. In quei giorni avevano preso il suo caso come una sfida, poiché volevano fare il possibile per riuscire a farla sopravvivere.

Il tragico decesso della neonata nata prematura

Tuttavia, nella giornata di giovedì non hanno potuto far altro che arrendersi. A causa del grave quadro clinico, il cuore della piccola Amelia ha cessato di battere per sempre.

L’ospedale di Treviso è molto conosciuto proprio per il duro lavoro dei medici, nel cercare di aiutare anche i pazienti con situazioni molto delicate. In questo caso però, tutto lo staff ospedaliero non ha potuto far altro che sostenere la famiglia ed aiutarla a sopportare il dolore per questa perdita.

Il funerale della piccola sarà celebrato nella giornata di oggi, lunedì 11 ottobre e i genitori hanno chiesto di non mandare i fiori. Il loro desiderio è quello di poter devolvere le offerte al reparto della patologia Neonatale del Ca’ Foncello.