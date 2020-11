Una notizia sconcertante per il noto cantante Marco Mengoni. Qualche giorno fa, infatti, la sua adorata nonna materna, Iolanda Anitori è venuta a mancare all’età di 83 anni. La donna era stata ricoverata circa una settimana prima, dopo aver contratto il Coronavirus. Tremendo il dolore dell’interprete di Ronciglione per aver perso una delle persone più importanti della sua vita.

Credit: Marco Mengoni – Instagram

Cresce vertiginosamente la curva dei contagi da Covid-19 e, con essa, aumenta anche il numero delle vittime di questo virus. A questo numero nero, qualche giorno fa, si è aggiunta anche l’amata nonna di Mengoni.

Aveva contratto il Coronavirus da circa una settimana la donna 83enne. Come riporta il Corriere di Viterbo, la donna era stata ricoverata all’ospedale di Belcolle nella provincia laziale e non soffriva di alcuna patologia pregressa. A seguito di un peggioramento dovuto al virus, la donna non ce l’ha fatta ed ha perso la vita.

Lo speciale rapporto tra Marco Mengoni e nonna Iolanda

Credit: Marco Mengoni – Instagram

Nonna Iolanda era conosciutissima e molto apprezzata in paese. Per molti anni era stata proprietaria di un atelier di alta moda nel centro della città e tutti la ricordano con commozione. Tra tutti, colui che soffrirà maggiormente di questa scomparsa, sarà sicuramente l’adorato nipote Marco Mengoni, che con la sua nonna è praticamente cresciuto e che l’ha avuta sempre al suo fianco nel corso della sua vita e della sua carriera.

Credit: Marco Mengoni – Instagram

Qualche anno fa, a riprova di questo legame particolare, il cantautore aveva pubblicato una adorabile foto sul suo account Twitter, con la quale voleva ringraziare pubblicamente quella donna così importante per lui.

Ringrazio una donna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, Nonna Iolanda.

#ringraziounadonna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, Nonna Iolanda pic.twitter.com/2j79lYDAd9 — Marco Mengoni (@mengonimarco) March 8, 2015 Credit: Marco Mengoni – Twitter

Iolanda, oltre a vederlo nascere, crescere e muovere i primi passi nella vita, ha visto anche quelli che suo nipote ha compiuto nel mondo della musica e del canto.

Credit: TopMusikBox – Youtube

Famosissima, ad esempio, la presenza della donna nelle prime file del pubblico nella finale di X Factor. Parliamo dell’edizione del 2009, quella che proprio Marco vinse davanti agli occhi della sua nonna Iolanda.