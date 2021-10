Il mondo del calcio e la famiglia di uno dei personaggi calcistici più noti e importanti degli ultimi anni in Italia, ieri, sono stati travolti dalla notizia della morte di Armando Zamparini, figlio di Maurizio, ex patron del Palermo Calcio. Il 23enne si trovava a Londra per motivi di studio e si è spento nel sonno, per cause ancora da accertare.

Quinto di cinque figli, Armando si era trasferito a Londra per motivi di studio. Inizialmente si era diffusa la voce che il ragazzo si trovava in un albergo della capitale britannica, ma stando alle ultime indiscrezioni, si trovava, invece, in una casa privata.

A trovare il cadavere, ieri mattina, è stato un domestico, che ha subito lanciato l’allarme ai soccorritori e alle forze dell’ordine.

La mamma Laura Giordani e il papà Maurizio Zamparini, nella nottata scorsa hanno raggiunto l’Inghilterra per il riconoscimento del cadavere e per avviare tutte le pratiche dovute per riportare loro figlio a casa e dargli una sepoltura.

In una nota, pubblicata dai legali per conto della famiglia Zamparini, si legge:

Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair, a Londra. Al concludersi delle formalità amministrative, Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori e sepolto. La famiglia non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni ulteriori in merito, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la privacy in questo momento sia rispettata!

Il ragazzo pare che sia morto per un problema cardiaco, comunque non riconducibile ad alcuna patologia pregressa.

Cordoglio per la morte di Armando Zamparini

Armando Zamparini, come detto, era il quinto figlio di Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo Calcio capace di portare in Italia campioni del calibro di Edinson Cavani, Paulo Dybala, Javier Pastore e tanti altri.

Proprio la squadra rosanero, oggi diretta dal presidente Dario Mirri, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio per questo gravissimo lutto.

Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando. Il ricordo di ‘Armandino’ è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze.

