Un grave lutto ha colpito il cast di “Mina Settembre” e “L’amica Geniale”. Una delle truccatrici, Chiara Pepe, è morta a 32 anni dopo un grave incidente sull’autostrada. I medici intervenuti non hanno potuto far nulla per salvarle la vita, ma ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

CREDIT: INSTAGRAM

Una notizia drammatica, che ha scosso migliaia di persone. In molti infatti, appena sono venuti a conoscenza del dramma, hanno pubblicato un messaggio sui social per poterla salutare un’ultima volta.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 30 giugno. Precisamente sull’autostrada del Sole, nel tratto tra Cassino e Ceprano. Chiara Pepe viveva a Battipaglia, comune di Salerno.

La ragazza era alla guida della sua auto, quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è andata a tamponare un tir che stava camminando sulla sua stessa corsia.

CREDIT: INSTAGRAM

È proprio a questo punto che il suo veicolo si è ribaltato. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Infatti sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è arrivata anche un’ambulanza.

I medici hanno provato a rianimare la giovane make-up artist sin da subito, ma i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Purtroppo per Chiara Pepe non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il lavoro di Chiara Pepe e i messaggi per la sua scomparsa

Chiara Pepe era una truccatrice professionista. Si era diplomata in Pittura e Progettazione pittorica al liceo artistico Sabatini di Salerno.

Lavorava come make-up artist nei teatri e nei cinema. Solo poco tempo fa era entrata a lavorare nel cast delle fiction di Rai, “Mina Settembre” e “L’amica Geniale.”

Infatti la famosa attrice Serena Rossi, appena è venuta a conoscenza della sua tragica scomparsa, ha voluto pubblicare una storia sul suo profilo Instagram. La foto di un disegno, raffigurante probabilmente Mina Settembre con il suo cappotto rosso e poi anche da bambina con il suo papà. Inoltre, ha scritto: “Chiara!”