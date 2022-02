Lutto in casa Sanremo 2022, il grande chef Alessio Terranova è morto a 37 anni, in un incidente nel suo paese

Si è spento ad appena 37 anni Alessio Terranova, un noto chef che era entrato a far parte del cast di Sanremo 2022. L’uomo era molto conosciuto per il suo lavoro e proprio grazie a questa sua passione nella cucina, era diventato molto famoso.

CREDIT: SANREMO 2022

In tanti sono sconvolti da questa perdita così straziante ed improvvisa. Il primo cittadino del suo paese ha voluto ricordarlo con un messaggio sui social.

Solo pochi giorni fa Alessio Terranova pubblicava sul suo profilo Facebook delle foto della sua esperienza al festival. La maggior parte degli scatti erano proprio davanti al teatro dell’Ariston, nei suoi momenti di libertà.

Nell’ultimo post ha pubblicato un’immagina di se stesso, dando l’arrivederci all’anno successivo. Tuttavia, nessuno si aspettava di poter vivere una perdita così terribile.

Alessio Terranova era tornato a Falcone, il suo paese che si trova in provincia di Messina. Era a bordo della sua Bmw con un altro ragazzo di 33 anni. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo e sul ponte di Oliveri, è andato a scontrarsi contro il guard rail.

I sanitari intervenuti hanno deciso di trasportarlo in ospedale, per provare a salvarlo. Tuttavia, è proprio nel pronto soccorso che non hanno avuto altra possibilità che arrendersi e dichiarare il suo decesso. L’altro ragazzo invece, è ricoverato al nosocomio di Milazzo in condizioni stabili.

Morte di Alessio Terranova, il messaggio del sindaco Nino Genovese

In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire con te e per te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita. Dovevamo ancora fare quell’articolo per celebrare la tua presenza a casa Sanremo come chef, e invece ora sui giornali si leggerà di Alessio Terranova come grande chef, ma per avere prematuramente perso la vita in un tragico incidente.

CREDIT: FACEBOOK