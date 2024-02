Una comunità straziata per l'improvvisa scomparsa di Cosimo Fusella, il giovane papà è morto a 29 anni

Lutto nel comune di Eboli per l’improvvisa scomparsa di un giovane papà. Cosimo Fusella ha perso la vita a soli 29 anni in un drammatico sinistro stradale, lo scorso 3 febbraio.

Domenica tutti si sono riuniti per dare a Cosimo Fusella un ultimo addio, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Tante le persone che hanno scelto di essere presenti per ricordarlo e per stringersi al dolore della famiglia, della moglie e dei suoi due bambini, rimasti senza il loro papà.

Gli operatori sanitari non sono riusciti a salvare Cosimo Fusella

La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Cosimo era alla guida della sua motocicletta, quando improvvisamente si è schiantato contro una vettura. La prima ipotesi, ancora da accertare, è che il conducente dell’automobile abbia imboccato la provinciale 40 dopo essere uscito da una traversa e si sia poi ritrovato esattamente sulla traiettoria percorsa dal giovane papà. Un impatto che il 29enne non è riuscito ad evitare.

Dopo il violento scontro, è stato sbalzato per diversi metri ed è poi caduto al suolo. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo. A causa delle gravi ferite riportate, poco dopo il suo cuore si è fermato per sempre.

In breve tempo sul posto sono arrivati alcuni agenti della Guardia di Finanza, che si trovavano in zona, gli agenti dei Carabinieri e della Polizia Municipale e gli operatori sanitari del 118. Quest’ultimi hanno provato a soccorrere il ragazzo, ma poco dopo sono stati costretti ad arrendersi e a dichiarare il decesso del 29enne.

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e sequestrato i due mezzi per tutti i rilievi necessari. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale e stabilire le responsabilità di entrambi i conducenti.

Numerosi anche i messaggi commoventi apparsi sul web, pubblicati da tutti coloro che hanno voluto ricordare e salutare Cosimo un’ultima volta.