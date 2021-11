Modena, Maria Cristina Ruini nota giornalista di 52 anni, si è spenta per sempre

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo nelle ultime ore. La nota giornalista e conduttrice Maria Cristina Ruini, si è spenta per sempre all’età di 52 anni. Ha lasciato il marito ed una figlia di 12 anni. Era malata da tempo e, alla fine, per lei non c’è più stato nulla da fare.

Una notizia drammatica che si è diffusa molto velocemente nella provincia di Modena. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Maria Cristina Ruini aveva 52 anni ed era sposata con Antonino Lembo, maggiore dei carabinieri. Dalla loro unione esattamente 12 anni fa, è nata una bambina che si chiama Arianna e che ha dovuto salutare per sempre la sua mamma.

La donna purtroppo era affetta da una grave malattia e da diverso tempo stava lottando con forza e coraggio. Non ha mai perso il sorriso e la sua voglia di vivere.

Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici di salvarla, negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate drasticamente. Infatti, nelle ultime ore è arrivata la notizia che ha spezzato il cuore di tutti. Maria Cristina Ruini è morta.

La carriera di Maria Cristina Ruini e la sua passione per il giornalismo

Il suo debutto è avvenuto quando era ancora una ragazza, nel programma di Antenna 1. In un breve periodo ha anche lavorato come giornalista a Reggio Emilia.

Negli ultimi anni era diventata un volto noto nel telegiornale di È Tv Rete 7. Infatti in molti la conoscevano ed apprezzavano il suo lavoro. L’associazione stampa di Modena, su questa improvvisa perdita, ha deciso di pubblicare un messaggio sui social. Hanno scritto:

Il cordoglio per la scomparsa della collega, le condoglianze alla famiglia ed ai colleghi della redazione di È Tv Rete 7. Maria Cristina 52 anni, da tempo alle prese con una malattia che ha affrontato con tenacia e forza d’animo.

La giovane donna ha lasciato la figlia Arianna, il marito e tutti i suoi familiari ed amici.