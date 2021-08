Un grave lutto è avvenuto nel mondo del ciclismo neozelandese, nelle scorse ore. La sportiva 24enne Olivia Podmore, è stata trovata senza vita. Il fratello ha confermato la notizia poco tempo fa e pochi giorni prima del decesso, la ragazza aveva pubblicato un post sui social molto strano.

Una perdita drammatica ed improvvisa che ha scosso l’intero mondo dello sport. In tanti quando ne sono venuti a conoscenza, hanno scritto un messaggio per mostrare affetto e vicinanza alla famiglia.

Olivia Podmore ha gareggiato nel 2016 ai Giochi Olimpionici di Rio. Ha fatto parte della squadra del ciclismo su pista, rappresentando proprio la Nuova Zelanda, la sua Nazione.

A dare la notizia sui social è stato proprio il fratello Mitchell Podmore, con uno straziante messaggio. Il ragazzo sul sul profilo Instagram, ha scritto:

Mia splendida sorella e figlia di Phil Podmore, riposa in pace. Sarai nei nostri cuori per sempre e non ti dimenticheremo mai. Hai lasciato un vuoto incolmabile che ci spezza il cuore.