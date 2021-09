Il cinema ha da poco perso un grande attore che rimarrà per sempre nella memoria di tutti per alcuni tra i ruoli più iconici della storia recente. Michael Constantine, vincitore di un Emmy Awards e uno dei protagonisti de “Il mio grosso grasso matrimonio greco“, è morto a 94 anni nella sua casa di Reading, in Pennsylvania. Il decesso è avvenuto lo scorso 31 agosto, ma la sua famiglia ha deciso di annunciarlo soltanto nella giornata di ieri.

Se ne è andato dopo una lunga malattia che alla fine lo ha portato via. Michael Constantine aveva 94 anni ed è morto dopo aver regalato al mondo intero interpretazioni cinematografiche e televisive degne di essere ricordate per sempre.

Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 1959, quando aveva 32 anni. Recitò nel film Le otto celle della morte, thriller diretto dal regista Howard W. Koch. Due anni più tardi fece parte del cast del cult Lo Spaccone, pellicola diretta dal regista Robert Rossen. Gli anni ’60 e ’70 sono stati quelli più floridi per la sua carriera, anche se il ruolo per il quale sarà davvero ricordato per sempre, è arrivato nei primi anni del 2000.

Constantine era malato da tempo e si è spento per sempre lo scorso 31 agosto. La sua famiglia ha deciso, però, di vivere il proprio dolore in privato, prima di annunciare il triste evento pubblicamente.

Era la persona più generosa che avresti mai voluto incontrare. Il mondo è un posto migliore grazie a lui!

Queste le parole di sua sorella Patricia, estratte da una intervista rilasciata al Reading Eagle.

Michael Constantine e il ruolo di Gus Portokalos

Come anticipato, il ruolo che ha impresso per sempre il nome di Constantine nell’albo del cinema hollywoodiano, è arrivato nei primi anni 2000, precisamente in un film uscito nelle sale nel 2002.

Interpretava Gus Portokalos nel film “Il mio grosso grasso matrimonio greco“. Lui era il padre della sposa, greca, che doveva sposare un uomo americano.

Nia Vardalos, l’attrice che nel film interpretava sua figlia, appresa la notizia della morte di Michael, ha voluto rilasciare una toccante dichiarazione su Twitter: