Un gravissimo lutto nel mondo del pattinaggio è quello che ha colpito tutti in queste ultime ore. L’ex campionessa Alexandra Paul ha perso la vita a 31 anni, a causa di un grave sinistro in auto, mentre era con il suo bambino di appena un anno.

Il piccolo per fortuna, ha riportato dei traumi, che per ora però non risulterebbero essere gravi. Il marito ha anche avviato una raccolta fondi con la speranza di raccogliere il denaro necessario per crescere il bimbo.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente nella città del Canada in cui la coppia viveva da ormai diversi anni. Alexandra Paul era una campionessa di pattinaggio ed aveva partecipato a diverse Olimpiadi.

Le ultime sono quelle invernali del 2014 di Sachi. Insieme al marito Mitchell Islam avevano gareggiato ed erano riusciti ad arrivare 18esimi. Tuttavia, nel 2016 ha deciso di ritirarsi definitivamente a causa di un infortunio.

Così ha deciso di riprendere la sua carriera all’università. Era riuscita a laurearsi in legge ed a intraprendere la carriera da Avvocato. Il marito invece, ha continuato ad allenare nello sport che tanto amava.

Nel 2021 aveva deciso di convolare a nozze e lo scorso anno la coppia ha dato il benvenuto al loro bambino, che hanno chiamato Charles.

L’incidente che ha provocato il decesso di Alexandra Paul

Nei giorni scorsi però, è avvenuto l’impensabile. La giovane campionessa era in macchina con il piccolo. Quando all’improvviso un Tir ha trovato la sua macchina ed altre auto parcheggiate.

Al suo arrivo in ospedale, per lei purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. Il piccolo invece, è ricoverato, ma non risulta essere in pericolo di vita. A dare conferma della triste notizia sui social la lega sportiva Skate Canada. Nel messaggio hanno scritto: