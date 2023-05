Una notizia terribile ha scosso nei giorni scorsi l’intero mondo dello sport e in particolare quello delle arti marziali. Sandra Badie, giovane campionessa di Jiu Jitsu francese, si è spenta improvvisamente nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Stando a quanto emerso fino ad ora la 31enne, vice campionessa mondiale, sarebbe rimasta vittima di un arresto cardiaco che l’ha colpita nel sonno. Enorme lo shock in tutto l’ambiente sportivo francese e non solo.

Un evento tragico che ha inevitabilmente scioccato il mondo intero dello sport internazionale, in particolare in Francia, dove la campionessa è nata e cresciuta come persona e come atleta.

Il decesso di Sandra Badie, stando a quanto riportato fino ad ora, sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Il suo corpo ormai senza vita è stato rinvenuto nella sua camera.

I soccorritori medici, giunti sul posto dopo la chiamata ricevuta, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso, avvenuto molto probabilmente nel sonno.

Ancora non si hanno conferme riguardo alle cause del decesso, ma l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore. Riconducibile verosimilmente ad un arresto cardio circolatorio che ha colpito la campionessa nel sonno, non lasciandole scampo.

Il dolore per l’improvvisa scomparsa di Sandra Badie

Una vita troppo breve quella vissuta da Sandra Badie. Aveva infatti solo 31 anni.

Tuttavia era riuscita a raggiungere dei risultati straordinari grazie al suo talento per le arti marziali, in particolare nel Jiu Jitsu.

Era una tesserata per il Judo Club Soumoulou, società per la quale si impegnava anche come allenatrice dei giovani talenti, oltre che come atleta agonista.

Importantissimi i risultati che Sandra aveva ottenuto nelle ultime apparizioni ai tornei internazionali di maggior prestigio. Si menzionano, ad esempio, la medaglia d’argento ai campionati del mondo di jiu jitsu ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, nella categoria sotto i 48 kg, e il terzo posto ai World Games di Birmingham del 2021.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa ci ha pensato la Federazione di Jiu Jitsu francese, che ha scritto: